Nieuwe strijd Iran en Saoedi-Arabië: om de vrouw

De twee aartsvijanden hebben daarmee een nieuw strijdtoneel gevonden: behalve economie, geopolitiek en diplomatiek, bevechten ze elkaar nu ook op het gebied van vrouwenrechten. Dat schrijft Thomas Erdbrink, bekend van Onze man in Teheran, in The New York Times.

Deze week mochten Saoedische vrouwen meedoen aan een schaaktoernooi zonder volledige lichaamsbedekking. Dat is een doorbraak. De laatste tijd voert Saoedi-Arabië steeds meer liberale regels en wetten door. Dat is onderdeel van de ’revolutie’ van kroonprins Mohammed bin Salman, die de sterke grip van religieuze conservatieven op het land wil inperken.

Iran volgt nu dat voorbeeld. De strijd om vrouwenrechten lijkt vooral te draaien om een beter imago, maar brengt tegelijkertijd wel degelijk verbetering voor vrouwen, zo schrijft de Amerikaanse dichter Roya Hakakian. „Vrouwen profiteren van die concurrentiestrijd.”

Volgens haar zijn sommige Iraanse vrouwen jaloers op Saoedi-Arabië, en oefenen ze succesvol druk uit op hun eigen regime met bepaalde ludieke protesten. Een activiste startte bijvoorbeeld een campagne waarbij vrouwen op straat hun hoofddoek afdeden en daarvan een video maakten. „Terwijl de wereld zich zorgen maakt om vijandigheden tussen Iran en de Saoedi’s, profiteert de vrouw”, concludeert Hakakian.