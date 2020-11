Ieder kind krijgt een boom

Door alle leerlingen een keer een boom te laten planten komen er jaarlijks circa 180.000 jonge woudreuzen bij. Verder wil de CU-bewindsvrouw al het bos dat sinds 2017 is gekapt compenseren door elders nieuwe bomen te planten.

Bomen nemen CO2 op, de aanplant van nieuwe exemplaren is eerder afgesproken in het klimaatakkoord. Schouten heeft nu met provincies afspraken gemaakt over waar al die extra bomen moeten komen tot 2030.

De exacte locaties moeten nog gezocht worden en er zijn nog veel losse eindjes in de plannen, maar het idee is om in ieder geval zo’n 15.000 hectare extra bos aan te leggen rond bestaande natuurgebieden. Nog eens 19.000 hectare moet letterlijk groen de hoogte in rond dorpen en steden. De overheid wil het voor boeren financieel interessant maken om bomen te planten op het erf en er wordt nog gekeken naar het hip maken van een boom planten voor bijvoorbeeld de geboorte van een kind of een huwelijk.

Voor de plannen is tot nu toe 14,5 miljoen euro uitgetrokken door Den Haag.