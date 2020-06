Deskundigen: ’Halsema had onmiddellijk kunnen ingrijpen’

Burgemeester Femke Halsema tijdens het protest op de Dam. Ⓒ ANP

Amsterdam - Burgemeester Femke Halsema maakt zich er in de brief die ze aan de gemeenteraad stuurde wel erg gemakkelijk van af, zo stellen experts eenduidig. In het schrijven liet ze dinsdag weten dat de duizenden demonstranten op de Dam ’bewust een gezondheidsrisico namen’.