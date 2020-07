Paus mengt zich in de discussie over de Hagia Sophia

Het kwam als een verrassing dat paus Franciscus zich uitsprak over de Hagia Sophia. Ⓒ Foto AFP

ROME - De religieuze gemoederen zijn opgelopen, nadat Turkije vrijdag besloot om de Hagia Sophia (’Heilige Wijsheid’, red.) in Istanbul terug te veranderen van een museum in een moskee. Zelfs paus Franciscus, die altijd hamert op het belang van dialoog met de islam en moslims nooit voor het hoofd wil stoten, besloot zondag om iets over het Turkse besluit te zeggen.