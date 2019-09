’Mogelijk lijk’ in vuilzakken Amsterdam blijkt pop

De politie hield er aanvankelijk sterk rekening mee dat het om een lijk ging. De vindplaats werd met een politietent afgezet en de recherche deed onderzoek.

Omdat het object dat gevonden was in zakken zat, was het volgens een politiewoordvoerder ’lastig te zeggen wat het precies is’.

Bij het vuil naast een flat aan de President Kennedylaan in Amsterdam is woensdag een pop gevonden waarvan eerst werd gedacht dat het een lijk was. Ⓒ Inter Visual Studio / Robby Hiel