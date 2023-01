Na zonnige zondag volgt een wisselvallige week

Vanochtend trekken buien langs de Duitse grens weg. Hierdoor is de tweede helft van de ochtend op veruit de meeste plaatsen droog. Het kwik ligt aan het einde van de ochtend rond 9 graden. Er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanmiddag is vooral in Limburg een bui mogelijk, maar op de meeste plekken verloopt de middag droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en er waait een matige zuidwestenwind. Het wordt tussen de 9 graden en 11 graden. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe.

Vanavond raakt het overal bewolkt en in de loop van de avond trekt een regengebied van west naar oost over het land. Hierbij kan het enige tijd flink doorregenen. Het regengebied trekt in de nacht naar Duitsland weg en erachter is het droog met opklaringen. Later in de nacht is weer kans op enkele buien. De minimumtemperatuur ligt rond 5 graden.

Maandag en dinsdag regen

In de ochtend trekt er een aantal buien over het land. Soms kan even de zon schijnen, vooral in de kustprovincies. . Langs de westkust wordt de wind vrij krachtig.

Vervolgens hebben we te maken met een mix van wolken, zon en buien. Bij een enkele bui is een klap onweer of hagel mogelijk. Tussen de buien door wordt het maximaal een graad of 8. Hiermee is het de ‘koudste’ dag van de week. In de avond neemt het aantal buien af, maar een enkele bui blijft mogelijk ook in de nacht naar dinsdag.

De dinsdag start droog en mogelijk schijnt er in het oosten en noordoosten nog even een voorzichtig zonnetje. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgt in de loop van de dag regen. Er waait een stevige wind uit het zuidwesten en deze wind voert zachtere lucht aan. Aan het begin van de middag is het slechts een graad of 7, maar dinsdagavond stijgt het kwik naar 10 of 11 graden.

Na woensdag zachter weer

Op woensdag komen enkele buien voor, maar zien we ook regelmatig de zon. Het wordt 9 tot 11 graden. De zuidwestenwind is matig, maar kan aan de kust krachtig zijn.

De dagen daarna blijft het een komen en gaan van regengebieden. Met wat geluk valt de meeste regen in de nachtelijke uren en is het gedurende de dag vaak droog. Als het tegenzit verloopt kan er alsnog regen vallen. Met maxima tussen 8 en 11 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar. Ook in de nachten is van vorst geen sprake. Meestal wordt het niet kouder dan een graad of 6.