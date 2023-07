’Ondernemerscursus voor straatdealers’

Veroordeelde drugsdealers die ’supersmart’ waren in netwerken en handel op straat, bleken dankzij de training vertrouwen te hebben dat ze het ver kunnen schoppen als legale ondernemer of verkoper in de bovenwereld.

„De angel moet eruit”, zegt raadslid Ingrid Coenradie van Leefbaar. De Rotterdamse zegt zich grote zorgen te maken over de jeugdcriminaliteit die woekert. De nieuwe training die zij voor ogen ziet, moet tieners weerbaar maken, zodat ze niet afglijden naar de criminaliteit. „We zien dat het effect van dit programma in Spijkenisse baanbrekend is. En dat het project daar goed is ontvangen.”

Bekijk ook: Thaise drugsdealer ondergaat plastische chirurgie om aan politie te ontsnappen

Leefbaar Rotterdam wil de cursus preventief gaan inzetten voor straatjongeren in Rotterdam Zuid. „Het is geen geheim dat daar veel crimineel gedrag vandaan komt.” Een motie om geld ervoor vrij te maken, werd dinsdag in de gemeenteraad al omarmd. „De eerste reacties zijn in de raad aan alle kanten positief”, zegt Coenradie.

Competenties

Hosselen op straat, en het dealen van drugs blijken volgens haar competenties te zijn, die door een acht-weeks ondernemerstraject positief omgebogen kunnen worden. Straatjongeren blijken dan opeens supergoede vaardigheden te hebben om legaal te gaan ondernemen. Ze kunnen bijvoorbeeld mogelijk gaan uitblinken in legaal verkopen van vastgoed of auto’s. „Het is veel meer dan een KvK-training of een training voor sales”, aldus Coenradie.

Zo spreken de trainers straattaal, en brengen ze een inspirerend verhaal wat aanslaat bij de jeugd. Er zijn workshops over de ins en outs van het ondernemerschap.

En er zijn masterclasses van inspirerende en motiverende gastsprekers. Coenradie denkt dat het programma Rotterdamse straatjongeren uitdaagt, en perspectief geeft op een normale toekomst. Als je wieg in een criminele familie staat, ben je niet bij voorbaat al hopeloos verloren, zegt ze.

Het programma gaat ervan uit dat tieners het illegale pad op dreigen te gaan, omdat ze te weinig kansen voor zichzelf zien. Maar volgens de makers van de training hebben straatjongeren juist bijzondere talenten. „Jongens die als verloren worden beschouwd, dragen juist door de route die ze hebben bewandeld een enorm potentieel met zich mee wat zij gaandeweg hebben ontwikkeld, en waar zij ontzettend veel mee kunnen bereiken”, aldus de ontwikkelaars van het project. „Zij blinken uit door hun streetsmart mentaliteit. Zij kunnen mensen ’lezen’, risico’s inschatten, hebben lef, zijn creatieve denkers en het zijn bovenal doorzetters.”