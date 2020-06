Honderden nemen afscheid van George Floyd

Vanwege het coronavirus zijn er bij de uitvaartceremonies strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Ⓒ AFP

HOUSTON - Honderden mensen zijn naar de The Fountain of Praise-kerk in de Amerikaanse stad Houston gekomen om afscheid te nemen van George Floyd. De zwarte Amerikaan werd ruim twee weken geleden gedood door politiegeweld in Minneapolis. Floyd groeide op in Houston.