Is dit de slechtste overvaller ooit?

De overvaller, een bekende klant, kwam de winkel in Akron binnen en gebood iedereen samen te komen. Daarna eiste hij geld. Een van de personeelsleden zag meteen dat zijn ’geweer’ in elkaar geknutseld was op bijzonder amateuristische wijze, met twee stoelpoten en een metalen pijp.

De overvaller, Jeffrey Derringer (48), wist dat zijn Waterloo naderde. Hij vluchtte de winkel uit, maar drie personeelsleden renden achter hem aan. Ze waren sneller, vatten hem in de kraag, en hielden hem vast tot de politie arriveerde.

De politie arresteerde de man. Hij moet volgens United Press International de cel in, maar voor hoe lang is niet duidelijk.