Tropische storm Isaias zwelt weer aan tot orkaankracht

Pas als de storm boven land komt neemt de wind in kracht af, zegt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). Al dagen wordt gewaarschuwd voor zware windstoten, overstromingen en grote hoeveelheden regen op plaatsen waar het zwaartepunt van de storm overtrekt. Voor de kust van Florida werden windsnelheden tot 110 kilometer per uur gemeten.

Zaterdag trok Isaias over de Bahama’s en werd de orkaan door de NHC afgeschaald naar tropische storm. Donderdag veroorzaakte de storm schade in Puerto Rico, waar bomen omwaaiden, elektrische leidingen werden neergehaald en huizen overspoeld werden. Een 56-jarige vrouw op het eiland kwam om het leven toen de auto waarin zij zat werd meegesleurd door het water. In de Dominicaanse Republiek kwamen twee mensen om door noodweer.