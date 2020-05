Oppositie eist opheldering over testen personeel verpleeghuizen

Uit onderzoek van journalistiek platform Investico blijkt dat verpleeghuizen vanaf begin maart hebben geprobeerd om personeel te laten testen. Ze werden geweigerd door laboratoria hoewel die soms wel voldoende ruimte hadden om zulke testen uit te voeren. Zelfs na het instellen van een bezoekverbod half maart en de problemen in verpleeghuizen steeds duidelijker werd, konden zij nog steeds nergens terecht omdat labs vasthielden aan RIVM-richtlijnen.

„Schandalig”, reageert PVV-leider Geert Wilders. „Niet alleen stonden verpleeghuizen achteraan in de rij met het verkrijgen van beschermingsmiddelen maar ze werden dus ook geweigerd met testen vanwege RIVM-richtlijnen.” De grootste oppositiepartij wil snel een debat met het kabinet.

SP-Kamerlid Maarten Hijink is verbijstert: „Stel je voor dat jij degene bent die kwetsbare ouderen heeft besmet. Wat voel je je dan naar en in de steek gelaten door een overheid die veel sneller had moeten testen en beter had moeten beschermen.” 50Plus-Kamerlid Leonie Sazias heeft schriftelijk om opheldering gevraagd aan het kabinet. De politica vindt ook dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) moet kijken naar deze kwestie. De OVV neemt de Nederlandse crisisaanpak onder de loep.

Sinds 6 april worden zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis wel getest.