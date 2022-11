Crisissfeer in Polen na doden door ’Russische raketten’

Polen is lid van de NAVO en als de verdragsorganisatie de Russische raketinslagen ziet als een aanval moeten alle lidstaten Polen bijstaan in een eventuele reactie volgens het beruchte artikel 5. De westerse militaire alliantie overlegt nauw met de regering in Warschau, zegt een NAVO-diplomaat.

„We gaan deze berichten na en stemmen nauw af met onze bondgenoot Polen”, aldus de bron bij het bondgenootschap.

De Poolse premier riep dinsdagavond in alle haast vertegenwoordigers van de nationale veiligheidsraad bijeen. Verdere mededelingen zijn nog niet gedaan. Een woordvoerder van het Pentagon, brigade-generaal Patrick Ryder, zegt dat de VS het incident nog onderzoekt, maar stelt meteen: „dat het kraakhelder is dat we iedere centimeter NAVO grondgebied zullen verdedigen.”

Tekst gaat verder onder de kaart

Het persbureau AP en Poolse media bevestigen de raketaanval op Pools grondgebied. Er zijn andere berichten dat het om een brokstuk van een Russische raket zou gaan die is neergehaald door het Oekraïense afweergeschut. Rusland spreekt van ’een provocatie’ en ontkent aanvallen te hebben uitgevoerd in de buurt van de Poolse grens.

De twee raketinslagen in het dorpje Przewodów op nog geen honderd kilometer van de Oekraïense stad Lviv maakten onderdeel uit van een grootschalige Russische raketaanval met zeker honderd raketten op Oekraïnse steden en het energienetwerk van dat land. In veel regio’s viel de stroom uit. De situatie werd als ’kritiek’ omschreven.

Nationale crisis

Het incident zorgt in Polen voor een nationale crisis. Pemier Morawiecki handelde direct, ook staatshoofd Andrzej Duda is verwittigd, meldt Morawiecki’s woordvoerder per tweet.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak (L) arriveert op het hoofdkantoor van het National Security Bureau in Warschau

Polen kan ook een beroep doen op artikel 4 van het NAVO-verdrag: consultatie tussen bondgenoten als één van de lidstaten wordt bedreigd. Warschau activeerde dit artikel ook na de Russische aanval op Oekraïne in februari.

Tekst gaat verder onder video

’Misdaad’

NAVO-bondgenoot Letland reageerde fel. „Het criminele Russische regime vuurde raketten af die niet alleen gericht waren op Oekraïense burgers, maar die ook op NAVO-grondgebied in Polen zijn geland. Letland staat volledig achter de Poolse vrienden en veroordeelt deze misdaad”, twitterde de Letse minister van Defensie, Artis Pabriks.

De woordvoerder van de Hongaarse premier Orban meldt dat ook het veiligheidskabinet van dat Oost-Europese land bijeen komt: „Vanwege de stop van de olietransfer door de Droesjba-pijpleiding en de raket die het Poolse territorium raakte.”

Estland, dat net als Polen ook een grens met Rusland heeft, liet weten: „Het laatste nieuws uit Polen is verontrustend. We beraden ons met Polen en andere bondgenoten. Estland is bereid om elke millimeter grondgebied van NAVO-gebied te verdedigen. Wij zijn solidair met onze nauwe bondgenoot Polen.”