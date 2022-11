Crisissituatie in Polen na doden door ’Russische raketten’

Het zou gaan om verdwaalde raketten die tijdens de massale Russische aanval van dinsdag op Oekraïne geen doel troffen. In sommige berichten is sprake van slechts een kruisraket. Inmiddels wordt door de Poolse zender Radio Zet gemeld dat het „hoogstwaarschijnlijk” brokstukken waren van een raket die door de Oekraïense strijdkrachten werd geraakt.

Eerder had een hoge functionaris van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die anoniem bleef, het incident bevestigd. Het Amerikaanse ministerie van Defensie daarentegen zei dat niet te kunnen.

Artikel 5 NAVO-handvest

Het incident zorgt in Polen voor een nationale crisis. In Warschau is het veiligheidskabinet van premier Morawiecki onmiddellijk bijeen geroepen. De minister-president van de nationalistische PIS-partij handelde direct, ook staatshoofd Andrzej Duda is verwittigd, meldt Morawiecki’s woordvoerder per tweet.

Het incident ligt zeer gevoelig omdat het gaat om projectielen die neerkomen in een NAVO-land. In de westerse defensiealliantie zijn de bondgenoten verplicht elkaar te helpen bij een aanval. Artikel 5 van het NAVO-handvest beslist hierover: een aanval op één lidstaat is een aanval op alle landen.

Insiders vragen zich af of dit een aanval op het NAVO-gebied is. Polen heeft het bondgenootschap altijd om steun gevraagd in het geval van een Russische aanval.

De Amerikanen volgen de ontwikkelingen op de voet, zo liet een woordvoerder van het Pentagon weten. „Als het aankomt op artikel 5 van het NAVO-handvest zullen we elke millimeter NAVO-grondgebied verdedigen.”

Tekst gaat verder onder video

’Misdaad’

NAVO-bondgenoot Letland reageerde fel. „Het criminele Russische regime vuurde raketten af die niet alleen gericht waren op Oekraïense burgers, maar die ook op NAVO-grondgebied in Polen zijn geland. Letland staat volledig achter de Poolse vrienden en veroordeelt deze misdaad”, twitterde de Letse minister van Defensie, Artis Pabriks.

De woordvoerder van de Hongaarse premier Orban meldt dat ook het veiligheidskabinet van dat Oost-Europese land bijeen komt: „Vanwege de stop van de olietransfer door de Droesjba-pijpleiding en de raket die het Poolse territorium raakte.”

Estland, dat net als Polen ook een grens met Rusland heeft, liet weten: „Het laatste nieuws uit Polen is verontrustend. We beraden ons met Polen en andere bondgenoten. Estland is bereid om elke millimeter grondgebied van NAVO-gebied te verdedigen. Wij zijn solidair met onze nauwe bondgenoot Polen.”