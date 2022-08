Volgende week grote kans op eerste hittegolf van het jaar: ’Slecht nieuws voor de droogte’

,,Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt”, vertelt Diana Woei van Weeronline. ,,Daarvan moeten drie dagen tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer.” Een hittegolf hebben we in Nederland dit jaar nog niet gehad, maar daar gaat volgende week mogelijk verandering in komen.

,,De eerste signalen dat er een hittegolf aankomt zijn er zeker”, zegt Woei. Maar ze houdt nog een slag om de arm: ,,We kunnen dit maandag met zekerheid zeggen, omdat de voorspellingen dan nauwkeuriger zijn.”

Een wilg staat met zijn wortels uit het water. Ⓒ ANP/HH

Tropische warmte in Limburg

Tot nu hadden we in Nederland vooral hittepieken gehad. Neem bijvoorbeeld de ongekende hitte tijdens de Vierdaagse vorige maand. In en rond Nijmegen liep de temperatuur op tot zelfs 39 graden. Maar dat was slechts een paar dagen, later zakte het weer. Volgende week wordt het anders: langdurige droogte met hitte die Nederland gaat doen puffen en zuchten.

De temperaturen gaan dit weekend langzaam omhoog klimmen. Op zaterdag breekt het zonnetje regelmatig door, op zondag wordt het al een mooie stralende dag. ,,En na het weekend breekt een zonnige periode met veel droogte aan’’, zegt Woei.

Op dinsdag wordt het waarschijnlijk de warmste dag met een temperatuur van 30 graden. In het midden van het land wordt het ongeveer 27 of 28 graden. In de kustprovincies ligt de maximumtemperatuur tussen 24 en 26 graden.

Regionaal zullen er in Nederland verschillen zijn. ,,Met name in Limburg gaat het erg warm worden”, zegt de weervrouw. Ze verwacht een regionale hittegolf.

Door de aanhoudende droogte staat het watepeil in de Waal zeer laag. Ⓒ ANP/HH

Dreigend watertekort

Heerlijk voor zonaanbidders maar de aanhoudende droogte is vanwege het watertekort in Nederland minder goed nieuws. Ons land heeft officieel een watertekort, zo kondigde het kabinet woensdag aan. Het schaarse water zal volgens wettelijke afspraken worden verdeeld, zodat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water.

Ook volgende week gaat het spannend worden. Door de lage waterstanden kunnen veel pontjes niet meer varen en veel woonboten liggen hierdoor op het droge. De oorzaak: te weinig neerslag en te weinig aanvoer van water via de rivieren.

Kunnen we wel neerslag verwachten volgende week? ,,Helaas niet”, antwoordt Woei. ,,We hebben echt te maken met een lage luchtvochtigheid en de kans op neerslag is volgende week erg klein.”

Met een nieuwe droge zomermaand voor de boeg, is de verwachting dat het Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag nieuwe maatregelen neemt om komende weken te zorgen voor voldoende drinkwater. Het ligt volgens Haagse bronnen en experts dan ook voor de hand dat beperkingen voor watergebruik in flinke delen van ons land worden ingevoerd, met name voor de landbouw.