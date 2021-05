Politie plaatst oproep in het Pools over dode baby Wernhout

In de buurt van de vindplaats verblijven veel Poolse arbeidsmigranten. In de oproep in het Pools vraagt de politie mensen die geregeld in een parkje bij bungalowpark Wernhoutseburg komen contact op te nemen.

Afgelopen woensdag deed de politie al een vergelijkbare oproep in het Nederlands. Rechercheurs denken aan mensen die wel eens hun hond uitlaten in het parkje of die in die buurt een vaste wandelroute afleggen. Een voorbijganger belde de politie vorige week woensdag over de vondst. Daarna is met een speurhond en een politiehelikopter gezocht. Er is ook gezocht in een nabijgelegen meertje.

Eerder zijn dergelijke oproepen op politie.nl ook in andere talen gedaan, bijvoorbeeld in het Turks.

Bekijk ook: Pasgeboren baby in zak Brabantse Wernhout blijkt meisje