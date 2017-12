Netflix tegen overlast

Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn ook in andere gemeenten geen speciale maatregelen van kracht. In Weert worden de minderjarige alleenstaande asielzoekers getrakteerd op pizza en een avondje Netflix om ze bezig te houden. „Om middernacht gaan ze dan samen vuurwerk kijken”, vertelt Alet Bouwmeester van het COA. De politie zal extra surveilleren rond het azc in een voormalige legerkazerne aan de rand van de stad.

De minderjarige vluchtelingen zorgden de afgelopen weken voor problemen in en rond Weert. Op het azc in de stad stak een Eritrese jongere een medebewoner neer, even verderop in Overloon was vorig weekend een massale vechtpartij tussen groepen minderjarige asielzoekers.

Het COA broedt nog op wat voor maatregelen er te nemen zijn tegen dit soort onrust. Het speciale ’aso-azc’, waar overlastgevers voor maximaal drie maanden in een soort heropvoedingsprogramma kunnen worden geplaatst, is alleen bedoeld voor meerderjarige asielzoekers. Twee locaties zijn nu open, in Amsterdam en Hoogeveen, maar alleen in de hoofdstad zitten daadwerkelijk lastpakken: op dit moment acht personen.

Intussen wordt het op veel azc’s drukker, zegt burgemeester Heijmans. „Dure locaties sluiten nu het aantal vluchtelingen afneemt, en de mensen die daar zitten verhuizen naar andere centra. Hierdoor zitten we in Weert nu bijna vol, met negenhonderd man, terwijl er een half jaar geleden nauwelijks vierhonderd mensen zaten.”

De criminaliteit van migranten uit veilige landen die vorig jaar voor zoveel problemen zorgde, is verdwenen uit Weert. Deels doordat mensen zijn uitgewezen, maar ook zijn mensen overgeplaatst naar andere centra. Tot en met november zijn 2460 mensen gedwongen uitgezet door de Dienst Terugkeer en Vertrek, al 220 meer dan in heel 2016.