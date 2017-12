Protesten in Iran tegen regering

Op beelden van sociale media is te zien dat de oproerpolitie waterkanonnen en traangas inzet tegen de demonstranten. De demonstraties waren het grootst in Kermanshah, een stad in het westen van het land. Ook in het noordelijk gelegen Rasjt gingen mensen de straat op.

De demonstranten riepen leuzen als „het volk bedelt en de geestelijken gedragen zich als God.” Ze riepen ook op tot de vrijlating van politieke gevangenen. De protesten richtten zich ook tegen betrokkenheid van Iran bij de conflicten in Syrië en Irak. Donderdag werd er ook al gedemonstreerd.

Groene revolutie

Het is het grootste protest sinds 2009. Toen braken grootschalige protesten uit omdat velen geloofden dat de verkiezingen, waarbij Mahmoud Ahmadinejad herkozen werd tot president, waren vervalst. Volgens Iran zelf was de zogeheten Groene Revolutie bedacht in Washington, en uitgevoerd volgens de principes van ’revolutie-expert’ Gene Sharp, die volgens Iran een geheime CIA-agent was. Verschillende demonstranten werden veroordeeld voor het gebruiken van zijn ’handleiding’.