November: Julio Poch en Jenny Douwes

‘Die buschauffeur ken ik ergens van’

Hij moest na de bonnetjesaffaire opstappen en had als oud-bewindsman recht op wachtgeld, maar Fred Teeven is niet van plan op zijn gat te blijven zitten. De oud-boevenjager en –staatssecretaris wordt… buschauffeur! Lees meer

#metoo in de polder

Ja, hij ook. Job Gosschalk, zo’n beetje de invloedrijkste castingdirector van ons land, heeft bij herhaling misbruik gemaakt van zijn positie. De beschuldigingen hem stapelen zich op. Diverse acteurs verklaren ook last te hebben gehad van machtsmisbruik door Gosschalk. Lees meer

Bejaarde doet afstand van pluche

Ein-de-lijk! De Zimbabwaanse president Robert Mugabe (93) dient zijn ontslag in. Gejuich klinkt op in het land en in het parlement bij het voorlezen van zijn ontslagbrief. Daarna begint de ellende, want wie moet er nu de baas worden? Dat blijkt uiteindelijk de ook al niet piepjonge Emmerson Mnangagwa (75), die luistert naar de droevig stemmende bijnaam ‘De Krokodil’. Lees meer

Harry gaat trouwen!

Engeland wacht weer een royal wedding: de Britse prins Harry heeft zich verloofd met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Het huwelijk zal worden gesloten op 19 mei, tot verdriet van de voetballiefhebbers. Dat is namelijk ook de dag van de FA Cup Final. Lees meer

Strike!

Hij is waarschijnlijk een van de onbekendste Nederlandse wereldkampioenen, maar hij is het echt: Xander van Mazijk kroont zich in het Amerikaanse Las Vegas tot wereldkampioen bowlen. De 25-jarige Zuid-Hollander is in de finale te sterk voor de Taiwanees Hao Min Wu. Lees meer

Giftig na vonnis

De Kroaat Slobodan Praljak is het er duidelijk niet mee eens dat hij door het Joegoslavië-Tribunaal het predikaat oorlogsmisdadiger krijgt opgespeld. Hij wordt er zo giftig van dat hij in één teug een flesje kaliumcyanide achteroverslaat. Hij overlijdt kort daarna. Lees meer

Anti-anti-pieten blokkeren A7

Bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum was ook een plekje bedacht voor anti-Pietdemonstranten maar dachten de Friezen toch anders over. De toegangswegen naar Dokkum (waaronder de A7) werden onder leiding van ene Jenny Douwes vakkundig geblokkeerd, want: ‘discussie over Zwarte Piet is prima, maar verstoren van een kinderfeest is wat anders’. Lees meer

Nachtmerrie Poch voorbij

Na acht jaar lijkt het eindelijk voorbij. Ex-piloot Juli Poch mag weer naar Nederland. De geboren Argentijn moest in zijn vaderland terechtstaan voor zijn vermeende betrokkenheid bij de dodenvluchten in dat land tijdens het bewind van Videla, maar bewijs daarvoor is er niet. Het Argentijnse openbaar ministerie gaat nog wel in beroep. Lees meer

