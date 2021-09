Grapperhaus geeft ex-piloot Julio Poch toch schadevergoeding

Grapperhaus wil Poch een bedrag geven dat is gebaseerd op de vergoeding die iemand krijgt voor elke dag onterechte detentie. Hij wil dat standaardbedrag verdubbelen voor Poch. Ook wil hij een tegemoetkoming geven in de advocaatkosten die Poch maakte. Omgerekend komt dit waarschijnlijk neer op een bedrag tussen de vijf en zes ton. Grapperhaus sprak van een „eenzijdige, onherroepelijke toezegging.” De minister wil hiermee een stap zetten om uit de impasse te komen die was ontstaan.

De voormalige piloot werd in Argentinië verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten, waarbij tegenstanders van de militaire dictatuur in de jaren tachtig uit vliegtuigen werden gegooid. Uiteindelijk werd Poch vrijgesproken.

Nederland mocht Poch destijds niet zelf uitleveren aan Argentinië. Hij werd in 2009 in Spanje gearresteerd nadat Nederland informatie had verstrekt aan de autoriteiten over zijn laatste vlucht voorafgaand aan zijn pensioen.

Een commissie die de kwestie onderzocht, concludeerde dat Nederland niets onrechtmatigs had gedaan. Veel partijen zijn evenwel kritisch over de bevindingen van deze commissie onder leiding van Ad Machielse, voorheen advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Ze dringen al jaren aan op volledige openheid van zaken in deze kwestie.

Grapperhaus sprak eerder met advocaat Geert-Jan Knoops en Poch zelf. Dat maakte indruk op de minister, waarna hij naar eigen zeggen vanuit humanitair oogpunt was toegegroeid naar zijn besluit tot compensatie. Wat hem betreft waren de gesprekken ook nog niet beëindigd. Knoops kondigde echter al aan om een bodemprocedure te beginnen tegen de Staat.

SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen vindt dat met de toezegging „de rechtvaardigheid een stap dichterbij is gekomen.” Attje Kuiken (PvdA) vraagt zich af of dit genoeg is om uit de impasse te komen. Wat haar betreft zijn er nog veel vraagtekens en is het hoofdstuk nog niet afgesloten. D66’er Sjoerd Sjoerdsma blijft aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar een vermeende poging van invloed van het koninklijk huis. De Kamer stemt donderdag over een motie die aanstuurt op maximale inspanning van de overheid om recht te doen aan het ontstane leed.