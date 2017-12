Middellange reis duurst met auto en vliegtuig

Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek van KPMG op het traject Amsterdam-Parijs. „Zo’n compleet overzicht is niet eerder gemaakt”, aldus het rapport. Het gaat hierbij om een berekening per persoon.

„Nog steeds 40% reist hier met de auto, maar de trein is met een aandeel van 28% sterk stijgend. Bus en vliegtuig sluiten met ieder rond 15% de rij. Kijken we naar de totale financiële en maatschappelijke kosten, dan is vliegen met ruim 400 euro het duurst, gevolgd door de auto net daaronder. Bus en trein zijn de helft daarvan”, is de conclusie.

Volgens KPMG zijn de directe kosten (benzine, tol en vaste kosten) het hoogst bij de autorit, circa 200 euro, twee keer zoveel als de trein en het vliegtuig. De bus is dan het goedkoopst.

NS International bevestigt dat het aantal treintickets over de grens dit jaar 7% is toegenomen. „Zeker 200.000 extra reizigers. De belangstelling voor de Thalys is 16% gestegen. Volgend jaar verwachten we met de rechtstreekse Eurostar naar Londen verdere groei”, aldus een woordvoerder.