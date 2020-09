Media VS na ’Twitterdebat’: kinderachtige scheldpartijen

The New York Times meldt dat het debat vooral neerkwam op Trump die zijn Twitter-feed richting Biden bleef schreeuwen. Trump „kwam door het hele debat heen zonder het Amerikaanse volk te vertellen wat hij in een tweede termijn zal doen”, aldus de krant. Trump, die Biden had kunnen aanvallen op diens kwetsbare punten, liet volgens de krant vooral zichzelf van zijn slechtste kant zien.

„Trump onderbrak zowel Biden als Wallace (de debatleider, red.) geregeld, haalde uit naar Bidens zoon, ging over zijn spreektijd heen en negeerde andere regels”, schrijft de Washington Post. „Toen Trump werd gevraagd of hij racisten veroordeelde, weigerde hij dat.” Volgens de Washington Post zou Trump ongefundeerde twijfel zaaien over stemmen per post.

Beledigingen

„Eerste presidentieel debat ontaardt in chaos nadat Trump de avond ontregelt met beledigingen en interrupties”, kopt nieuwszender CNN op de website. Ook NBC legt de nadruk op Trumps ontregelende optreden.

Nieuwszender Fox News, die geregeld op de hand van de president is, beschrijft het treffen als „vurig” en stelt dat het debat „ontaardde in aanvallen op Hunter Biden en kinderachtige scheldpartijen.” Hunter is Bidens zoon. „Toen Trump in de aanval ging probeerde Biden hem het zwijgen op te leggen door de president een ’clown’ en een ’leugenaar’ te noemen”, meldt Fox News.

Bekijk ook: Chaotisch eerste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden

’Wortelscheidsrechter’

De rechtse nieuwszender, tevens de broodheer van moderator Chris Wallace, wijst erop dat Wallace de president regelmatig terechtwees vanwege diens lak aan de vooraf gemaakte afspraken. „De door de wol geverfde journalist speelde vaak eerder de rol van een worstelscheidsrechter dan die van een moderator”, aldus Fox News.

Politiek adviseur Hans Anker vertelt in de podcast ’Trump vs. Biden – de strijd’ wat Trump en Biden nu nog kunnen doen om de verkiezingen te winnen. Anker heeft maar liefst tien wereldleiders bijgestaan, waaronder Wim Kok, Tony Blair en hij was betrokken bij de campagnes van Bill Clinton. Luister ’m hier: