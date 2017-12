Caravan en camper niet aan te slepen

„Het aantal verkochte caravans bedroeg dit jaar met nog één maand te gaan 6592 en de verwachting is dat de teller morgen eindigt rond 6665. Dat zijn zo’n 600 nieuwe caravans – oftewel 9,5 procent – meer dan in kalenderjaar 2016, toen er 6070 exemplaren waren verkocht”, zegt Tom Huyskens van Bovag.

Ook qua campers verwacht de branche dat het jaar wordt afgesloten met ongeveer 1750 verkopen. Huyskens: „Dat betekent na 2008 (met 1803 stuks) het beste jaar ooit voor de afzet van nieuwe kampeerauto’s en bijna een kwart meer dan in 2016.”

Bovag en KCI hebben nu ook voor het eerst de vouwwagenmarkt in beeld kunnen brengen en daaruit blijkt dat er dit jaar 1981 nieuwe vouwwagens of ’tenttrailers’ zijn verkocht, tegen 1623 stuks in 2016. De best verkochte merken in dit segment zijn Cabanon, Trigano en de in ons land geproduceerde Holtkamper.

„De stijging van verkoopcijfers verbaast ons niet echt”, stelt de zegsman, „want het loopt parallel aan het aantal kampeervakanties van Nederlanders, dat vorig jaar is gestegen. Zowel in eigen land als over de grenzen, tot respectievelijk 4,2 en 2,9 miljoen.”