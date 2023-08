Oorlog in Oekraïne verworden tot sinister schaakspel

KIEV - De oorlog in Oekraïne is een sinister en langdurig schaakspel geworden waarbij beide partijen speldenprikken uitdelen in de hoop op een doorbraak, die doorgaans slechts enkele kilometers diep is en bovendien vaak nog tijdelijk. De strategie van beide partijen is duidelijk: de ander op de punten waar men vermoedt dat die zwak is de druk opvoeren, de tegenstander uitputten en weglokken uit andere gebieden, zodat men daar kan proberen een doorbraak te forceren.

