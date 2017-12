Oma zit op Facebook

Even de kleinkinderen in de gaten houden, de vakantiefoto’s aan iedereen laten zien of een verjaardagsfeestje plannen. Hoe hebben we dit ooit gekund zonder Facebook? Steeds meer ouderen gebruiken het internet daarvoor. Het gebruik van sociale media is in die groep zelfs geëxplodeerd - zo’n zeven keer meer 75 plussers dan in 2012 bereden dit jaar de digitale snelweg. „Handig om oude bekenden op te zoeken.”