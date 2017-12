Hoe reanimeer je een oliebol?

De oliebollen kunnen het beste per stuk bepoederd worden, zegt culinair expert Felix Wilbrink, en vlak voor het opdienen. Zo voorkom je suikerdruipers bij het opwarmen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Terwijl het aftelmoment en de champagne in zicht zijn op oudejaarsavond, is het krokante laagje van de oliebol al uren verdwenen. De magnetron of de oven kunnen de afgekoelde oudejaarslekkernij wel een beetje nieuw leven inblazen, maar het gevaar bestaat dan dat de bollen veranderen in kokendhete kanonskogels. Om de bol weer net zo lekker te maken als toen-ie dampend van het hete frituurvet bij de kraam op zijn servet werd gelegd, is meer nodig vertelt onze culinair expert Felix Wilbrink.