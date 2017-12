’Russische olie via zee naar N-Korea gesmokkeld’

De afgelopen maanden zijn er zeker drie van dergelijke transporten geweest. Het leveren van olie is in strijd met het VN-embargo dat voor Noord-Korea van kracht is.

Volgens de bronnen is er geen bewijs dat Rusland als staat bij de smokkel betrokken is. Noord-Korea heeft de olie hard nodig voor onder meer het raketprogramma.

Uit satellietdata van Reuters blijkt dat enkele Russische schepen ongewone routes hebben afgelegd en dat schepen hun transponder waarmee de locatie wordt doorgegeven enkele dagen hebben uitgeschakeld.

Hard bewijs dat de olie op zee is overgeladen, heeft Reuters niet gevonden. De eigenaren van de bewuste schepen ontkennen de smokkel.