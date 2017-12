Zorgen om torenhoge prijskaartje Amsterdam

Een gemiddelde tweepersoonskamer kost in Amsterdam tijdens oud en nieuw 314 euro, becijferde de Franse website Allvoyages. Daarmee laat de hoofdstad Londen en Parijs achter zich. Bij het Waldorf Astoria en het Amstel Hotel zijn tijdens oudejaarsnacht alleen nog suites beschikbaar van ruim 4500 euro per nacht. Een overnachting in Hostelle, een hostel in Amsterdam-Zuidoost, kost komend weekend 94 euro.

Hoogleraar Jan van der Borg maakt zich zorgen over het toenemend massatoerisme in Amsterdam. Volgend jaar zullen de hotelkamerprijzen tijdens oud en nieuw weer hoger uitvallen, voorspelt hij. Amsterdam moet voorkomen dat de stad een feestbestemming wordt die slechts toegankelijk is voor mensen met een dikke portemonnee of bezwijkt onder het goedkopere massatoerisme. „Aan beide kan een stad kapot gaan omdat het de ziel eruit rukt”, zegt Van der Borg.

Maar er wordt toch geld verdiend? „Op korte termijn kan je inderdaad zeggen: ’wat kan mij het schelen’. Maar op de lange termijn is het mis. We zien dat toeristen meer op zoek gaan naar authenticiteit. Als de sfeer vanwege het massatoerisme verdwijnt, dan gaan ze ergens anders hun feestje vieren.”