Raketinslagen Kiev na toespraak Zelenski: ’Denkt iemand nog dat Kremlin vrede wil?’

In Kiev zijn twee raketinslagen geweest, meldt burgemeester Vitali Klitsjko. Getuigen meldden eerder al dat twee explosies te horen waren na een luchtalarm. Ook is zwarte rook te zien boven de stad. Volgens de Klitsjko zijn twee wooncomplexen geraakt door de raketten. Er viel zeker één dode.

Energie-infrastructuur

Behalve wooncomplexen zijn er ook energievoorzieningen geraakt, melden Oekraïense autoriteiten, die de situatie ’kritiek’ noemen. De stroom in delen van Oekraïne is uitgevallen of zal worden uitgeschakeld om herstelwerkzaamheden mogelijk te maken. Volgens de Oekraïense media werden de raketten over de Kaspische Zee afgevuurd.

In de steden Lviv, Charkiv en Kovel werden grootschalige stroomonderbrekingen gemeld. In Lviv is de metro onderbroken en in een deel van Charkiv is de stroom uitgevallen, melden de burgemeesters. En ook in Kiev waarschuwt de netbeheerder voor onverwachte stroomuitval. Veel districten in de hoofdstad hebben al beperkingen ingevoerd op het stroomgebruik, en ook in de regio van Soemy, aan de grens met Rusland wordt de stroom opzettelijk onderbroken om het netwerk te sparen.

Na toespraak Zelenski

De explosies komen een paar uur na een toespraak via videoverbinding van president Volodimir Zelenski op de G20-top. Zijn stafchef Andri Jermak trekt op Twitter een duidelijk verband tussen de explosies en de speech. „Rusland reageert op Zelenski’s krachtige speech op de G20 met een nieuwe raketaanval. Denkt iemand nog serieus dat het Kremlin vrede wil? Het wil gehoorzaamheid.”

Oekraïense media maken ook melding van ontploffingen in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne. Volgens het persagentschap Interfax zouden ook explosies gehoord zijn in Charkov. De openbare televisiezender Suspilne bericht eveneens over ontploffingen in de noordelijke stad Zjytomyr, meldt Reuters.