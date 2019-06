Gerechtshof VS worstelt met taart homohuwelijk

Toen bakker Sweetcakes by Melissa weigerde een taart te bakken voor een lesbisch stel haalden de twee vrouwen hun gelijk bij een antidiscriminatie-instantie. Die oordeelde dat de bakker een vergoeding van 135.000 dollar (ruim 120.000 euro) moest betalen. In hoger beroep bleef de uitspraak overeind, waarna de zaak bij het hooggerechtshof terecht kwam. Maar dat kwam na drie maanden nadenken niet verder dan een standaarduitspraak: de rechter in Oregon moet nog maar eens kijken of de vergoeding terecht was.

In de eerdere zaak tussen een bakker en twee mannen in Colorado kreeg de bakker gelijk van het hooggerechtshof omdat een lid van de mensenrechtencommissie die zich over de zaak boog zich vijandig had uitgelaten over de christelijke overtuiging van de bakker. Aan een principiële uitspraak over godsdienstvrijheid tegenover gelijke rechten brandde het hooggerechtshof toen niet zijn vingers.