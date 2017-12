Ouderen vaker op social media

Het gebruik van sociale media is onder 75-plussers groep zelfs geëxplodeerd - zo’n zeven keer meer 75 plussers dan in 2012 bereden dit jaar de digitale snelweg. Ouderen roeren zich ook steeds nadrukkelijker op sociale netwerken als Facebook. Van de 65- tot 75-jarigen maakt 34 procent hier gebruik van, een toename van 22 procentpunt ten opzichte van vijf jaar geleden. Bij de 75-plussers nam het aandeel toe tot ruim 17 procent, ruim 15 procentpunt meer dan in 2012.

Even de kleinkinderen in de gaten houden, de vakantiefoto’s aan iedereen laten zien of een verjaardagsfeestje plannen. Steeds meer ouderen gebruiken het internet daarvoor.

Wie zijn die ouderen, die hun hand er niet voor omdraaien om de laptop of computer aan te zetten om op de hoogte te blijven van het leven van hun (klein)kinderen? Lees onderstaande reportage van onze verslaggever Niels Kalkman. „ Je komt steeds meer mensen tegen op Facebook en het is leuk om dan te zien hoe iedereen terecht is gekomen.”