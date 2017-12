Excuses van Eurlings voor mishandelen ex

In een verklaring in handen van De Telegraaf schrijft Eurlings: „ Het klopt dat er iets in mijn privéleven is gebeurd waar ik me voor schaam en waar ik ook al verschillende keren excuses voor heb aangeboden aan diegene die dit primair aangaat; mijn ex-vriendin.”

Bewust gezwegen

Eurlings zegt tot nu toe bewust te hebben gezwegen over het ’voor mijn ex-vriendin en mij pijnlijke voorval’. Dat deed hij ’uit respect’ voor zijn ex-vriendin. „En ook om het onafhankelijk onderzoek van het OM niet te beïnvloeden.”

„Ik herhaal die spijt en maak die excuses aan haar nu ook publiekelijk. Als IOC-vertegenwoordiger ben ik mij er zeer van bewust dat mijn gedrag een voorbeeldfunctie heeft. Deze hele publieke discussie laat mij dan ook niet onberoerd. Zeker omdat ik hier zelf de betreurenswaardige aanleiding toe heb gegeven. En dat spijt me dus meer dan ik kan zeggen”, aldus het Nederlandse IOC-lid.

’Eenmalig incident’

Volgens de oud-minister en voormalig KLM-bestuurder was het een eenmalig incident. Hij trof na afloop met zijn ex-vriendin een schikking bij het Openbaar Ministerie. „Ik heb steeds geprobeerd om deze zaak met mijn vriendin – van wie ik erg veel heb gehouden- samen op te lossen. Eerst onderling. Toen via mediation waar ik mij voor openstelde. Uiteindelijk is het gelukt via een andere ook door haar geaccepteerde oplossing: een minnelijke OM-schikking zonder vaststelling dan wel erkenning van schuld. In verband met deze vertrouwelijke afspraak heb ik in april van dit jaar enkele dagen maatschappelijk werk verricht.”

Eurlings zegt nooit te hebben overwogen op te stappen bij het IOC, ook niet toen er een onderzoek tegen hem liep. „Ik hecht zeer aan mijn verantwoordelijkheid als IOC-lid.”

Verschillende Kamerleden drongen eerder aan op een vertrek van Eurlings als bestuurslid bij de sportkoepel nadat Eurlings verklaarde dat de media ten onrechte beweren dat hij haar zwaar heeft mishandeld.

Gebroken oogkas

De ex-vriendin van Eurlings, voormalig fotomodel Tessa Rolink, deed in 2015 aangifte tegen hem wegens mishandeling. Ze zou door zijn toedoen onder meer een gebroken elleboog, gescheurde oorlellen en een gebroken oogkas hebben opgelopen.