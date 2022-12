Warmste oudejaarsdag ooit gemeten: 15,5 graden in De Bilt

Weer of geen weer, er staan altijd rijen voor een oliebollenkraam op Oudjaarsdag. Ⓒ ANP

HOUTEN - Het is officieel de warmste oudejaarsdag die ooit is gemeten, meldt Weeronline. In De Bilt werd zaterdag op oudejaarsdag aan het einde van de middag een temperatuur van 15,5 graden gemeten, waarmee een nieuw warmterecord voor de maand december is vastgelegd. Nog nooit eerder werd het in de laatste maand van het jaar op het hoofdstation zo warm.