’Ik ben niet bitter meer’

Het was Teevens jongensdroom om internationaal vrachtwagenchauffeur te worden, en nu zit hij parttime achter een groot stuur. Ook op tweede kerstdag was hij de baas in de bus (kleine foto). Ⓒ FOTO’s Hollandse Hoogte/MARCEL ANTONISSE

Het leek een annus horribilis ofwel een verschrikkelijk jaar voor hem te worden, maar met Fred Teeven (59) kwam het in 2017 toch nog goed. Een risicovolle operatie na een ernstig verkeersongeluk en een misgelopen erebaan bij de Raad van State legden een grauwsluier over de eerste zes maanden. Na de zomer keerde het tij. Een eigen bedrijf én een nieuwe baan als buschauffeur. Om nou te zeggen dat het afkleedt, zo’n fluorescerend geel-grijs chauffeursjack van Connexxion? Maar de man die het draagt kan het ontegenzeggelijk hebben. Voor voormalig crimefighter en staatssecretaris Fred Teeven al een tijdje geen luxe lunches meer in de Trêveszaal, maar gewoon een broodje bal in de wachtkeet naast halte 300 bij station Bijlmer Arena.