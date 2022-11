Premium Het beste van De Telegraaf

Bomexplosies bij bushaltes Vrees voor geweldsgolf na bomaanslagen Jeruzalem: ’Zo’n aanval hebben we jaren niet gezien’

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Israël werd woensdagmorgen opgeschrikt door twee bomaanslagen bij drukke bushaltes in Jeruzalem. Ⓒ AFP

TEL AVIV - De eerste bomaanslagen in jaren, bij twee drukke bushaltes in Jeruzalem, heeft een schokgolf veroorzaakt in Israël. Veel mensen vrezen nu voor een terugkeer naar de donkere dagen van de tweede intifada. „Dit gaat op korte termijn effect hebben op al onze levens”, zegt Michael Milshtein, voormalig hoofd Palestijnse Zaken binnen de militaire inlichtingendienst van Israël. Israëlische veiligheidsdiensten waarschuwen al weken voor een mogelijke ineenstorting van de Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas. Terreurgroepen en gewapende jeugdbendes staan klaar om in dat potentiële vacuüm te duiken.