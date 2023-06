Noodverordening voor terrein Tata Steel vanwege demonstratie klimaatactivisten

Greenpeace is vrijdagochtend begonnen met de opbouw van een tentenkamp in beeldenpark Een Zee van Staal, in de buurt van Tata Steel. De organisatie verwacht dat uiteindelijk enkele honderden activisten zullen aansluiten om te overnachten in het park in Wijk aan Zee. Zaterdag voeren ze actie bij de staalfabriek.

Met de demonstratie eist Greenpeace dat de „ziekmakende onderdelen” van Tata Steel sluiten. De organisatie wijst als voorbeeld naar incidenten met zwarte rookwolken, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen.

Wat de actie van zaterdag precies inhoudt, wil Greenpeace niet vertellen. Donderdag waarschuwde de burgemeester van Velsen al dat de activisten het terrein van Tata Steel niet mogen betreden. Dat is volgens hem „levensgevaarlijk.” „Met enorme installaties die niet uitgezet kunnen worden, hete stoffen, grote voertuigen waaronder treinen, enzovoort”, schreef Dales.