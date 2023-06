Noodverordening voor terrein Tata Steel vanwege klimaatactie

Greenpeace heeft aangekondigd op zaterdag bij Tata Steel te demonstreren. Een woordvoerder van de organisatie wil niet zeggen of de activisten ook het terrein op gaan. Uit politie-informatie komt volgens de burgemeester naar voren dat de activisten wel van plan zijn door de hekken van Tata Steel het terrein op te gaan. Dit is „potentieel (levens)gevaarlijk”, aldus Dales.

Gevaarlijke gifwolken

Door de noodverordening is het verboden om op het terrein van Tata Steel of in de buurt daarvan voorwerpen mee te nemen die gebruikt kunnen worden om het terrein op te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om ladders, bootjes, tonnen, scharen of tangen. Ook mag er geen open vuur in de buurt komen van het terrein van Tata Steel. De politie en boa’s mogen maatregelen treffen om de noodverordening te handhaven.

„De actie zal zoals alle Greenpeace-acties vreedzaam en veilig verlopen”, verzekert een woordvoerster van Greenpeace, die bevestigt dat de demonstratie doorgaat, ondanks de noodverordening. „Greenpeace heeft ruim vijftig jaar ervaring met vreedzaam actievoeren. Deze actie is nodig om een einde te maken aan de gevaarlijke gifwolken die Tata Steel verspreidt.”

Greenpeace heeft vrijdagochtend ook een actiekamp opgebouwd in de buurt van Tata Steel. Tenten staan in de beeldentuin Een Zee van Staal, de bedoeling is dat klimaatactivisten daar overnachten.