Online of onder dwang van de bezetter: eerste dag van het nieuwe schooljaar in Oekraïne

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Veel Oekraïense kinderen volgen online onderwijs, maar deze scholiertjes gingen daadwerkelijk naar school voor de eerste dag van het schooljaar. Ⓒ AFP

KIEV - Zowel in Rusland als Oekraïne is 1 september een moment waarop ouders hun kinderen traditiegetrouw weer naar school brengen. Maar de feestelijke ’Eerste Bel’ zal in Oekraïne anders klinken dan voorheen. Op veel scholen aan de Oekraïense kant van het front wordt het onderwijs online opgepakt, terwijl de Russen de kinderen die nog over zijn in bezet gebied naar een Russische school dwingen.