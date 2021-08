Weer koffergedoe bij Transavia: bagage achtergebleven op Schiphol

Liefst 105 stuks bagage van een vlucht richting Sicilië bleef maandagochtend achter op Schiphol, terwijl vakantiegangers vertrokken naar de zon. „Bijna 190 Nederlanders lopen al 2 dagen met 40 graden in hun spijkerbroek op Sicilië”, laat een reiziger boos weten. Hij zegt bovendien dat mensen op het Italiaanse eiland drie uur in de rij hebben gestaan om formulieren in te vullen bij twee Italiaanse medewerkers van het vliegveld. Die waren niet berekend op de toestroom: „Ze moesten de formulieren bijdrukken.”

Transavia baalt dat de koffers vertraagd waren en laat weten dat ze inmiddels op het vliegveld van Catania zijn. „Ze zullen dan bezorgd worden op de door de passagiers aangegeven locatie. Zij hebben een formulier kunnen invullen met daarop hun verblijfsgegevens”, aldus een woordvoerster.

Personeelstekort

De problemen werden enkele weken geleden al aangekondigd door vakbond FNV en verschillende reismaatschappijen in deze krant. Doordat bij afhandelingsbedrijven – die onder meer verantwoordelijk zijn voor het inchecken en het vervoer van koffers op het vliegveld – grote personeelstekorten zijn, duurt het soms veel te lang voordat bagage op de juiste plek is. Bronnen zeiden deze week tegen De Telegraaf dat soms maar één medewerker beschikbaar is om een hele vlucht van bagage te voorzien.

Ook Transavia rept over de drukte. „We hebben helaas nog steeds te maken met de coronacrisis. We hebben bij de afhandeling te maken met veel extra controles en ook extra werk. Hiervoor moeten we extra capaciteit inzetten. Samen met onze afhandelingspartners doen we er alles aan om de operatie zo soepel mogelijk te laten verlopen en moeten we helaas soms een vlucht laten vertrekken zonder dat alle bagage aan boord is”, aldus een woordvoerster. Die afhandelaar kampt inderdaad met een tekort aan mankracht. „Daardoor worden koffers de afgelopen dagen soms niet op tijd geladen of gelost, en hebben we ook af en toe te maken met langere wachttijden en vertragingen van onze vluchten.”