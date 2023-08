Britse verpleegkundige schuldig bevonden aan moord op 7 baby’s

De 33-jarige Lucy Letby doodde tussen 2015 en 2016 vijf jongens en twee meisjes in het Countess of Chester-ziekenhuis in Chester. Tijdens het proces kwam naar voren dat Letby meerdere slachtoffers vergiftigde door ze bijvoorbeeld met insuline te injecteren of door ze onder dwang melk te laten drinken. Ze pleegde de vergrijpen meestal tijdens haar nachtdiensten. Volgens de openbaar aanklager poogde Letby haar misdaden te verbergen door de manier waarop ze de kinderen probeerde te doden of verwonden steeds te veranderen.

Een foto van het dagboek van Lucy Letby. Ⓒ AFP

Een groene post-it, die geplakt was in één van de dagboeken van Lucy. Op het papiertje schreef de Britse onder meer ’ik verdien het niet om te leven’, ’ik heb ze opzettelijk gedood, omdat ik niet goed genoeg voor ze kan zorgen’ en ’ik ben een gruwelijk, slecht persoon’. Ⓒ REX

De zaak van Lucy Letby werd beoordeeld door een jury. De juryleden velden het oordeel volgens de BBC na een beraad van meer dan 110 uur. De rechter gaat vervolgens over de straf.

„Ik heb ze opzettelijk vermoord, omdat ik niet goed genoeg ben om voor hen te zorgen”, stond op een handgeschreven briefje dat politieagenten bij Letby thuis vonden, nadat ze in 2018 werd gearresteerd. „Ik ben een verschrikkelijk slecht mens”, schreef ze. Toch ontkende de verpleegster tijdens het proces alles.