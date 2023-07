Coupplegers Niger pakken nog meer politici op

De militairen die onlangs met een coup aan de macht zijn gekomen in het West-Afrikaanse land hebben eerder al de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum aan de kant geschoven en gevangengenomen. De EU heeft eerder al laten weten generaal Abdourahamane Tchiani niet te erkennen als de nieuwe autoriteit in Niger en heeft de hulpverlening aan het land stopgezet.

Zondag zijn duizenden demonstranten die de machtsovername steunen de straat opgegaan in de hoofdstad Niamey. Ze vielen de Franse ambassade aan en staken een deur in brand. Het lukte ze niet om op het terrein van het ambassadecomplex te komen. De coupplegers beschuldigen de Fransen ervan gewapenderhand te willen ingrijpen in hun voormalige kolonie die in 1960 onafhankelijk werd.

Parijs heeft na de onafhankelijkheid altijd een invloedrijke rol in het Sahelland behouden. De Fransen hebben op dit moment pakweg 1500 militairen in het land die gezamenlijke operaties uitvoeren met plaatselijke troepen tegen islamistische extremisten.