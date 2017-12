Proef ’geld terug’ op internationale trein

„De meeste internationale treinreizigers weten niet dat ze dan recht hebben op geld terug tot soms 50% van de ticketprijs. Wij gaan hen hier met een linkje naar het online compensatieformulier op wijzen”, zegt een woordvoerder.

Het is volgens hem de bedoeling dat de alert straks op alle internationale treinen wordt geïntroduceerd. „Ook de boekingskosten voor bijzondere treinbestemmingen, als tickets telefonisch moeten worden besteld, worden per direct afgeschaft.”

Milieu

Uit NS-onderzoek blijkt dat de Nederlandse reiziger weinig op heeft met het milieu. „Mensen baseren hun vervoerkeuze op de totaalprijs, het zit- en werkcomfort, goede aansluitingen en de all-in reistijd. Vervuiling, belasting en infrastructuur blijven doorgaans buiten beschouwing”, aldus de zegsman.

„Een treinreis is tien keer zo milieuvriendelijk als vliegen of autorijden. Gek genoeg geldt die desinteresse ook voor de kans op ongelukken, letsel en schade. Die is op de weg veruit het grootst. Trein en vliegtuig zijn tot wel 250 keer veiliger.”

Langere treinen

NS is van plan om komend jaar samen met partners steeds meer en langere internationale treinen in te zetten naar België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië en de Alpenlanden. Naast de ICE, de Franse Thalys en diverse intercity’s over de grens komt daar in zomer 2018 de Britse Eurostar rechtstreeks van Amsterdam naar Londen bij.

NS heeft dit jaar 7% meer internationale treintickets verkocht. Thalys steeg 16%. „Ook volgend jaar mikken we op een forse groei, omdat de sneltrein van centrum naar centrum op de middellange afstand een steeds beter alternatief is voor drukke wegen, krappe vliegtuigen en overvolle luchthavens.”