Groot onbegrip om landelijke storing 112

Door de storing komen hulpdiensten pas later op gang. Archieffoto. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Op sociale media wordt met ontzetting gereageerd op de grote landelijke storing waardoor 112 onbereikbaar is. Mensen zijn vooral verbaasd dat er geen back-up systeem is en dat er nu wordt opgeroepen om contact op te nemen via Facebook en Twitter. „Mensen in nood moeten het toevallig via sociale media zien.”