Reiziger uit Nederland verplicht 14 dagen in quarantaine in VK

Dat maakte minister van Transport Grant Shapps bekend. „Uit data blijkt dat we Frankrijk, Nederland, Monaco, Malta, de Turks- en Caicoseilanden en Aruba moeten verwijderen van onze doorreis lijst om de besmettingsgraad laag te houden”, zo laat Shapps via Twitter weten. „Als u zaterdag na 04:00 uur (05:00 Nederlandse tijd) vanaf deze bestemmingen arriveert in het VK, moet u veertien dagen in zelfisolatie”, waarschuwde hij.

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die wereldwijd het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Bij ruim 315.000 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen en meer dan 41.000 patiënten zijn overleden.