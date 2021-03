Ministers vrijdag fysiek bijeen voorafgaand aan ministerraad

Volgens Justitieminister Ferd Grapperhaus zijn bij het overleg „drie ministers, een paar ambtenaren en een paar externe deskundigen” aanwezig. Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst benadrukt dat de ministerraad in principe al ’coronaproof’ kon worden gehouden, met 1,5 meter afstand onderling, dus dat dat in zo’n overleg met een kleinere groep ook het geval is. Het kabinet telt zestien ministers die meestal bijna allemaal aanschuiven bij de ministerraad op vrijdag. Ook doen soms staatssecretarissen mee.

Naast Grapperhaus en Rutte was ook coronaminister Hugo de Jonge aanwezig voor een klein overleg op het ministerie van Algemene Zaken. Bij aankomst legde Grapperhaus uit dat hij het overleg toch belangrijk vindt om fysiek te houden. „Dit is het enige overleg dat ik op dit moment fysiek doe”, aldus de bewindsman. „En dit is echt het kernkabinet op het gebied van Covid-bestrijding en dan vinden we het wel verstandig, ook als er onverwachte ontwikkelingen zijn, om dat live te doen.”

Hij benadrukt dat hij dagelijks tal van afspraken online organiseert. Maar zeker bij gesprekken die staatsgeheim zijn, is voorzichtigheid geboden, zegt Grapperhaus. „Dan moet je de afweging maken. Dan kun je een risico hebben met digitaliteit.”

Ook de nieuwe verkenners Wouter Koolmees en Tamara van Ark zijn vrijdag fysiek aanwezig op het Binnenhof, om een planning te maken voor verkennende gesprekken met de partijleiders.