’De twee kinderen hadden geen schijn van kans’

Het was 7.55 uur en Jan stond op het punt te gaan klussen in de nieuwe woning van hem en zijn vrouw Claudia even verderop. „Ik hoorde ineens geschreeuw om hulp”, vertelt een zichtbaar aangeslagen Jan, die net de lijkwagen zag wegrijden.

Toen Claudia de voordeur opendeed trok de rook meteen naar binnen. Jan sprintte naar beneden, trok zijn schoenen aan en ging naar de plek waar het geschreeuw vandaan kwam. Mede-buurtbewoner Dennis kwam ook aangesneld en trapte de tuindeur bij de brandende woning in.

De tussenwoning waar het drama zich afspeelde is zwartgeblakerd, de ramen liggen eruit. Ⓒ PERSBUREAU METER

Ze zagen de moeder van de twee kindjes ontredderd in de tuin staan. „Mijn kinderen!”, riep ze. „Dat ging door merg en been”, zegt Jan. „De kinderen hadden geen schijn van kans.” De vuurzee was al te groot om naar binnen te gaan, dus Jan en Dennis brachten de vrouw in veiligheid. „De vrouw zei nog dat de kerstboom in brand stond.”

Bekijk ook: Kinderen komen om bij woningbrand

De vader, werkzaam bij de gemeentelijke plantsoendienst, stond voor het huis. „In zijn pyjama”, zegt Claudia. „Hij riep om zijn kinderen. Hij had een wezenloze blik in zijn ogen.” Jan hoorde de glazen van het huis knappen en de koelkast knallen.

Het duurde niet lang voor de hulpdiensten arriveerden. Ambulance, politie, meerdere brandweerauto’s en een traumahelikopter. „Dan weet je al hoe laat het is”, zegt Claudia.

Het gezin was niet heel bekend in de buurt. „Ze hadden niet veel aanspraak”, zegt Claudia. „Dat komt denk ik door de taalbarrière. Ze komen uit Tsjechië en spreken niet goed Nederlands. Ik vind dit zo erg voor die mensen. Ze zijn alles kwijt. Ik hoop dat er iemand opstaat en een actie voor hun op touw zet.”

Zwartgeblakerd

De schok in de buurt is groot. In de straat ruikt het naar rook. De tussenwoning waar het drama zich afspeelde is zwartgeblakerd, de ramen liggen eruit. Voor het met linten afgezette huis houden twee agenten de wacht, binnen vindt onderzoek plaats naar de fatale brand. Waardoor die is ontstaan, kan de politie nog niet zeggen.