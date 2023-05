Paramaribo wil wrak Duits WOII-schip uit Surinamerivier halen

Na de Duitse inval van Nederland in 1940 werd opdracht gegeven alle Duitsers in Nederlandse koloniën te arresteren. De Duitse bemanning van het ss Goslar besloot om het schip tot zinken te brengen om te voorkomen dat de Nederlandse autoriteiten in Suriname het in beslag zouden nemen.

Bij eerdere bergingspogingen in de jaren vijftig brak het schip in tweeën. Sindsdien ligt het op een zandbank in de Surinamerivier.