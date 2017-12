Oproep voor hulpverleners massaal gedeeld

Ⓒ ANP

Amsterdam - Een oproep op Facebook, bedoeld als steunbetuiging voor hulpverleners in Nederland, wordt in aanloop naar de jaarwisseling opnieuw massaal gedeeld. „Wij laten onze gezinnen met de jaarwisseling thuis om voor uw gezinnen te zorgen”, zo staat te lezen in de oproep ’Handen af van onze hulpverleners!’