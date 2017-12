Asja voelde zich eindelijk beter na de ziekte van Lyme

“Ik merkte voor het eerst dat er iets niet goed met mij ging in 2013, toen ik zwanger was. In die periode had ik het extreem druk. Ik werk als gezondheidscoach en schrijf boeken. Ik werk eigenlijk altijd graag hard en veel. Ik begon langzaam klachten te krijgen, was erg moe.

Waar anderen zeiden dat het vast alleen de stress was, wist ik dat er iets niet klopte. Ik heb in mijn jongere jaren kanker gehad en in het verleden kreeg ik een zeer ernstig ongeluk. Ik ken mijn lichaam door en door en dit voelde vreemd.”

‘NIET ZO SCHREEUWEN’

“Na de bevalling werd het nog erger, tot ik echt extreme dingen beleefde. Dagelijks viel ik gewoon op de grond, omdat ik het gevoel in mijn benen kwijt was. Ik kon bijna geen geluiden verdragen. Dan zat ik aan tafel met mijn gezin en vroeg ik hun of ze alsjeblieft niet zo wilden schreeuwen, terwijl zij aangaven dat ze bijna fluisterden.

Ik had extreme hoofdpijnen en ontzettend veel pijn door mijn hele lijf. Toen ben ik naar de dokter gestapt. Ze konden niet vinden wat ik had. Ik ben getest op MS en zou in Nederland getest worden op de ziekte van Hodgkin (lymfklierkanker). Omdat dat heel lang zou duren, besloot ik de test in een ziekenhuis in Rusland - waar ik officieel vandaan kom - te laten doen.

Daar kon ik de uitslagen van de test veel sneller krijgen. Ik bleek precies dezelfde klachten te hebben als de patiënten die Hodgkin hadden, maar ik had het niet. Zonder diagnose vertrok ik weer naar Nederland.”