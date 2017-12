Rijks heeft plek voor 5 miljoen bezoeken

AMSTERDAM - „We krijgen dit jaar meer dan 2 miljoen bezoeken. Maar het gebouw kan er makkelijk 5 miljoen aan. Er is genoeg om verliefd op te worden.” Dat zegt directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum in een interview met Het Parool. „Onze collectie telt meer dan één miljoen objecten. En het is een heel groot gebouw waar je eindeloos doorheen kan dwalen.”