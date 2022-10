Saudische kroonprins claimt immuniteit in zaak Khashoggi

Volgens de advocaten van Bin Salman is hij sinds vorige week immuun, omdat hij sindsdien premier van Saudi-Arabië is.

De verloofde van Khashoggi had een zaak aangespannen in de VS, het land waar de op brute wijze vermoorde regeringscriticus onder andere voor The Washington Post werkte. De columnist werd in een ambassade in Turkije in stukken gesneden.

De advocaten van Bin Salman betogen dat een zaak tegen hem niet mogelijk is, omdat hij als premier niet vervolgd kan worden. Die positie wordt gewoonlijk bezet door de koning, maar sinds vorige week is Bin Salman de premier van Saudi-Arabië. In feite is hij al langer de machthebber van het land.

De kroonprins wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op Khashoggi in 2018 en werd lange tijd geïsoleerd door het Westen. Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen zoeken steeds meer wereldleiders weer voorzichtig toenadering tot Bin Salman als leider van het belangrijke olieproducerende land. Ook de Amerikaanse president Joe Biden bezocht Saudi-Arabië deze zomer.